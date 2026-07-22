Selena Gomez 'immens dankbaar' voor steun op verjaardag

Selena Gomez is "immens dankbaar" voor de steun en gelukswensen die ze woensdag op haar verjaardag van haar volgers heeft ontvangen. Op Instagram deelt de 34-jarige actrice foto's waarop ze een kaarsje uitblaast.

"Allereerst moet ik ieder van jullie immens bedanken voor jullie steun, vriendelijkheid en alle verjaardagswensen", schrijft Gomez. "Elke dag mag ik dankzij jullie dingen maken. Bedankt dat jullie mij altijd het gelukkigste meisje ter wereld maken."

De actrice, die haar eigen cosmeticabedrijf Rare Beauty heeft, verwijst in haar bericht ook naar de stichting die ze zes jaar geleden oprichtte. Met haar Rare Impact Fund hoopt Gomez geld op te halen om toegang tot steun bij mentale problemen voor jongeren te vergroten. "Kleine ik had nooit geloofd dat ik mijn verjaardag zou vieren naast zes jaar van het Rare Impact Fund. Mijn hart is zo vol vandaag. Het was het mooiste cadeau om te zien hoe deze gemeenschap zich heeft verenigd om de geestelijke gezondheid van jongeren te ondersteunen. Bedankt dat jullie in dit werk geloven en deel uitmaken van deze reis."