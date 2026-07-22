NEC huurt Deens jeugdinternational Bischoff van RB Salzburg

NIJMEGEN (ANP) - NEC heeft zich versterkt met Clement Bischoff. De 20-jarige vleugelaanvaller komt op huurbasis over van Red Bull Salzburg. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

Bischoff doorliep de jeugdopleiding van het Deense Brøndby IF en maakte vorig jaar zomer de overstap naar Salzburg. Daar kwam de Deense jeugdinternational met Keniaanse roots tot 24 wedstrijden, waarvan zes in de Europa League.

"Met de komst van Clement vullen we de vacature in die na het vertrek van Başar Önal op de linkerflank is ontstaan. Clement is een veelzijdige, creatieve vleugelaanvaller die uitstekend bij onze manier van voetballen past", zegt Carlos Aalbers, technisch directeur van NEC, in een persbericht van de Nijmeegse club.

NEC verkocht Önal twee weken geleden aan Lille.