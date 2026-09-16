Charles Spencer: Charles zei dat Diana snel vergeten zou zijn

De Britse koning Charles zou kort na de dood van Diana tegen haar broer Charles Spencer hebben gezegd dat zij "snel genoeg" vergeten zou zijn. Dat schrijft Spencer volgens Britse media in zijn nieuwe boek Swan Song: Diana, My Sister. Daily Mail heeft het fragment gepubliceerd.

Volgens Spencer deed de toenmalige prins Charles de uitspraak tijdens een verhit telefoongesprek na Diana's dood in 1997. De twee waren het oneens over de vraag of de toen 15-jarige William en 12-jarige Harry achter de kist van hun moeder moesten meelopen tijdens de uitvaart. Spencer was daartegen. "Wees gerust, we vergeten haar snel genoeg", zou Charles volgens hem hebben gezegd.

Buckingham Palace zegt normaal gesproken niet op boeken te reageren, maar kwam nu wel met een reactie aan onder meer de BBC. Volgens een woordvoerder beseft de koning dat "de pijn van rouw binnen de familie het redelijk vermogen kan vertroebelen, het oordeel kan beïnvloeden en herinneringen kan kleuren op een manier die anderen, zelfs vele jaren na een dergelijk verlies, niet herkennen."

Swan Song: Diana, My Sister verschijnt op 22 september. In Nederland werden vier exemplaren van de nog niet verschenen Nederlandse editie gestolen uit een vrachtwagen die onderweg was van de drukkerij naar het magazijn. De politie doet onderzoek naar de diefstal.