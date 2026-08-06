ZEIST (ANP) - De Nederlandse voetbalbond KNVB blijft tegen het aanblijven van voorzitter Gianni Infantino bij wereldvoetbalbond FIFA. De FIFA-top sprak woensdagavond het vertrouwen uit in de Zwitserse Italiaan na een spoedberaad, maar de KNVB blijft bij het eerdere standpunt dat er een "fundamentele vertrouwensbreuk" is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK.

De FIFA maakte woensdagavond excuses voor het plan en de fouten die daarbij zijn gemaakt. In een brief aan nationale voetbalbonden werd ook een evaluatie beloofd. Nu het plan is ingetrokken, tolereert de FIFA "geen enkele aanval meer op haar integriteit en goed bestuur", stond ook in een verklaring.

"We hebben kennisgenomen van de brief. We zullen de inhoud ervan gezamenlijk met de UEFA en de andere Europese bonden bespreken. De brief verandert niets aan ons eerder ingenomen standpunt", meldt een woordvoerder van de KNVB.

UEFA

Onder meer de Europese voetbalbond UEFA riep op tot hervormingen binnen de wereldvoetbalbond door de gang van zaken rond het commercialiseringsplan, dat door veel bonden wereldwijd fel werd bekritiseerd. De UEFA heeft nog niets van zich laten horen sinds het spoedberaad van woensdag in het Marokkaanse Rabat.

De UEFA, of een andere oppositiegroep, kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Dit kan in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden.

De positie van Infantino kwam onder druk te staan nadat het commercialiseringsplan voor het WK naar buiten was gekomen. Het voorstel bestond uit de oprichting van een nieuw bedrijf dat een deel van de commerciële rechten van onder meer het WK zou beheren. Een deel van de aandelen zou beschikbaar worden gesteld aan private investeerders.