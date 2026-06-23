Ronaldo over kritiek: we hebben een goed antwoord gegeven

HOUSTON (ANP) - Cristiano Ronaldo heeft zich na de WK-wedstrijd van Portugal tegen Oezbekistan (5-0) uitgesproken over de kritiek op hem en zijn team. "Het was een moeilijke week, waarin de publieke opinie hard was voor ons, voor alle spelers, en in het bijzonder voor de trainer", zei Ronaldo na de wedstrijd waarin hij de eerste werd die op zes WK's scoorde.

"Maar dat is altijd zo geweest, en het maakt niet uit want als je erover nadenkt ben ik al 23 jaar prof en altijd als het niet goed gaat zeggen mensen 'Cristiano, hij is klaar, hij is te oud'", aldus de 41-jarige spits. "Maar dit was een goed antwoord van mij en mijn teamgenoten, en dat is wat we wilden."

Hij zei dat hij zijn teamgenoten en bondscoach Roberto Martínez had verteld niet te luisteren naar de kritiek. "Want we weten dat we worden aangevallen als we niet goed spelen of niet winnen, en ik in het bijzonder."

Portugal staat na twee wedstrijden op 4 punten en is daarmee zo goed als zeker van de volgende ronde.