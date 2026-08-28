Koning Carl Gustaf gaat 'dierbare vriend' Harald missen

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft met groot verdriet kennisgenomen van het overlijden van zijn "dierbare vriend" Harald. De Noorse koning overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste monarch van Europa.

"Het levensverhaal van koning Harald is buitengewoon; na de ontberingen van zijn jeugd in oorlog en ballingschap kon hij samen met zijn familie terugkeren naar een vrij Noorwegen en de fantastische ontwikkeling van het land in de twintigste eeuw meemaken, om vervolgens zijn vader op te volgen als koning van Noorwegen. Zowel als staatshoofd als succesvol sporter was koning Harald een uitmuntende vertegenwoordiger van zijn land. Hij gaf 'alles voor Noorwegen'", verwijst Carl Gustaf naar het koningsmotto van Harald.

"Jarenlang is de koning een goede vriend geweest van mij, mijn familie en van Zweden", gaat Carl Gustaf verder. Volgens hem wordt het overlijden van Harald door velen in Zweden "betreurd". Hij wenst de hele Noorse koninklijke familie veel sterkte bij het verlies.

"Ik wens mijn dierbare peetzoon Haakon, die zijn vader nu opvolgt als koning van Noorwegen, alle geluk en goeds bij zijn toekomstige inzet voor ons broederland en -volk."