Shakira was bijna gestopt met haar zangcarrière. In een interview met Vogue vertelt de Colombiaanse zangeres dat ze overwoog om met pensioen te gaan. "Een paar jaar geleden stond ik op het punt om een boerderij te kopen, dieren te houden en te stoppen met muziek", aldus Shakira. "Maar als ik daarop terugkijk, denk ik: 'Hoe gek was dat?' Ik had en heb nog zoveel meer te zeggen en te doen."

De 49-jarige zangeres voelt zich volledig thuis op het podium. "Als ik optreed, doe ik dat niet voor 'een publiek'. Ik doe het omringd door mijn familie", aldus Shakira. "Ik voel me geborgen, beschermd en omringd."

In mei bracht Shakira het officiële nummer uit voor het WK voetbal, Dai Dai. In 2010 bracht ze ook het officiële WK-nummer uit voor het toernooi in Zuid-Afrika, Waka Waka. Momenteel is ze bezig met een wereldtour. Tot eind juli geeft ze shows in de Verenigde Staten, waarna ze een reeks van elf concerten geeft in Madrid.