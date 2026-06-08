LOS ANGELES (ANP) - Danny Makkelie leidt in de nacht van vrijdag op zaterdag de eerste wedstrijd van de Verenigde Staten op het WK tegen Paraguay. Dat heeft wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt.

Grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries zijn de grensrechters in het SoFi Stadium in Inglewood. Dennis Higler houdt als assistent-videoscheidsrechter contact met Makkelie.

Verder bestaat het team van scheidsrechters uit twee Japanners, van wie Yusuke Araki de vierde official zal zijn en Jun Mihara de reserve-assistent-scheidsrechter. De Spanjaard Carlos del Cerro Grande is de VAR van dienst. Eigenlijk zou Rob Dieperink als VAR met Makkelie naar het WK meegaan. Wereldvoetbalbond FIFA heeft besloten hem niet meer aan te stellen na een incident in een hotel in Londen, waarbij de Nederlander werd gearresteerd.

De Verenigde Staten en Paraguay zijn ingedeeld in groep D. Daarin zitten verder Australië en Turkije.

De 43-jarige Makkelie staat voor zijn derde WK-deelname. In 2018 in Rusland was de Nederlander een van de dertien videoscheidsrechters. Bij het WK van 2022 in Qatar leidde Makkelie als scheidsrechter in de groepsfase de wedstrijden Spanje - Duitsland en Polen - Argentinië.

Makkelie was ook actief op de EK's van 2021 en 2024.