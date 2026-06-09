NEW YORK (ANP) - De reserves van het Nederlands elftal hebben een trainingswedstrijd tegen de tweede keus van Oezbekistan verloren. Ze gingen met 2-1 onderuit in een leeg Icahn Stadium in New York.

De reserves van Nederland speelden een wedstrijd van twee helften van dertig minuten. Dat gebeurde na de officiële interland van Oranje tegen de debutant op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Oranje won dat duel met 2-1 door twee benutte strafschoppen van Cody Gakpo.

Bondscoach Ronald Koeman wilde graag dat al zijn spelers in actie kwamen vlak voor de eerste wedstrijd van zondag tegen Japan op de grootste mondiale eindronde ooit met 48 deelnemers en 104 wedstrijden. Zo konden zijn internationals wennen aan de omstandigheden in de Verenigde Staten.

Azizbek Amonov opende de score voor Oezbekistan en Mats Wieffer tekende voor de gelijkmaker. Avazbek Ulmasaliev maakte in de voorlaatste minuut het winnende doelpunt.

Memphis Depay speelde de hele wedstrijd. Koeman heeft de topscorer aller tijden van Oranje laten weten dat hij nog onvoldoende fit is voor een basisplaats.

De kans lijkt niet groot dat hij zondag tegen Japan mag beginnen. Marten de Roon, Nathan Aké, Justin Kluivert, Wieffer, Noa Lang, Teun Koopmeiners, Jorrel Hato en Quinten Timber speelden eveneens een uur. Guus Til en Mark Flekken maakten na dertig minuten plaats voor Wout Weghorst en Robin Roefs.