Arsenal redt punt bij Bayern München na late goal Rice

MÜNCHEN (ANP) - Bayern München en Arsenal hebben elkaar in evenwicht gehouden in de topper in de Champions League. Het werd 2-2 in München. Declan Rice tekende laat in de wedstrijd voor de gelijkmaker voor de club uit Londen.

Arsenal moest al snel een tegenslag incasseren. Aanvaller Bukayo Saka viel na tien minuten geblesseerd uit. Eberechi Eze verving hem succesvol, want hij zette de Londenaren na 25 minuten op voorsprong. Eze schoot de bal na een fraaie voorzet van Martin Ødegaard onberispelijk langs doelman Manuel Neuer.

De gelijkmaker viel tien minuten later. Harry Kane gaf een prachtige voorzet op maat, waarna Alphonso Davies eenvoudig kon scoren.

Kane mocht in de 61e minuut na een handsbal in het strafschopgebied aanleggen vanaf de penaltystip. De Engelse spits faalde niet. Hij scoorde voor de tiende wedstrijd op rij in de Champions League. Arsenal richtte zich in de slotfase op met als resultaat de 2-2 van Rice.