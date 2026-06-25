Brobbey maakt derde doelpunt en is topscorer van Oranje op WK

KANSAS CITY (ANP) - Brian Brobbey heeft op het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn derde doelpunt gemaakt. De spits van Sunderland zorgde in de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië in de zevende minuut voor de 2-0. De Tunesische verdediger Ellyes Skhiri opende in de derde minuut met een eigen doelpunt de score.

Brobbey scoorde zaterdag tegen Zweden twee keer en is met drie treffers nu topscorer van Oranje op het WK. Cody Gakpo en Crysencio Summerville scoorden tot dusverre allebei twee keer.

Brobbey heeft nu in totaal vier doelpunten voor het Nederlands elftal gemaakt.