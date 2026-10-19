Spurs boeken tegen Coventry eerste seizoenszege Premier League

LONDEN (ANP) - Tottenham Hotspur heeft in de zevende speelronde van de Premier League eindelijk zijn eerste overwinning geboekt. De ploeg van de internationals Micky van de Ven en Jan Paul van Hecke won in het eigen stadion met 3-1 van Coventry City. De Spurs verlieten dankzij de verdiende 3 punten de laatste plaats en staan nu zelfs boven Coventry op de zestiende plaats.

James Maddison opende na een klein kwartier de score voor de thuisploeg. Jack Rudoni maakte kort na rust gelijk. Omar Marmoush zette de Spurs weer op voorsprong en Ben Davies bezegelde de zege met de 3-1 diep in blessuretijd.

Van Hecke en Van de Ven deden de hele wedstrijd mee bij de Spurs. Bij Coventry speelde Milan van Ewijk van begin tot eind.