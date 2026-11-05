De Britse nieuwszender Sky News heeft het opgenomen voor correspondent James Matthews na een verhitte confrontatie met de pas verkozen Amerikaanse senator Abdul El-Sayed. De politicus weigerde tijdens de verkiezingen vragen van Matthews te beantwoorden, omdat hij voor een Britse nieuwszender werkt. Beelden van de aanvaring gingen viraal.

"Wij zijn trots op onze correspondent James Matthews, die gewoon zijn werk deed: verslag doen van de verkiezingscampagne en namens onze kijkers eenvoudige vragen stellen", laat Sky News weten aan Variety.

De confrontatie vond dinsdag plaats bij een stembureau in Detroit. El-Sayed vroeg de journalist waarom hij vragen van een Britse nieuwszender zou beantwoorden. "Weet je hoeveel stemmen ik in het Verenigd Koninkrijk wil krijgen? Nul. Ik stel me daar nooit verkiesbaar. Dus het interesseert me absoluut niet wat jij denkt of welke vragen je stelt", zei de Democraat.

Toen Matthews erop wees dat Sky News een internationaal publiek heeft, reageerde El-Sayed dat slechts "een stuk of vijf mensen" naar de zender kijken. De politicus beschuldigde de journalist er ook van hem te achtervolgen, wat Matthews ontkende.

Volgens Sky News zijn de Amerikaanse verkiezingen ook buiten de Verenigde Staten van belang. De zender benadrukt dat miljoenen mensen in 138 landen het nieuws van Sky News volgen. De beelden van de confrontatie werden op X binnen twee dagen meer dan 12 miljoen keer bekeken.