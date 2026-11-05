3FM-dj Wijnand Speelman gaat op 25 november hardlopen tot hij niet meer kan om geld op te halen voor 3FM Serious Request, zo heeft NPO 3FM donderdag bekendgemaakt. Met de actie Hollen tot we Tollen zamelt hij geld in voor de Brandwonden Stichting, het goede doel van de inzamelingsactie dit jaar.

Speelman begint om 06.40 uur met hardlopen op Sportcentrum Papendal in Arnhem en blijft rondjes rennen totdat hij niet meer kan. Afgelopen twee jaar legde hij al 86 en 75 kilometer af voor het goede doel. "Dit jaar is dat anders, er is nu geen finish en ik ga net zo lang door tot ik niet meer kan", zegt de dj, die afgelopen dagen veel tijd heeft doorgebracht in het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk. "Ik moet er een dag voor afzien, dat is niks vergeleken met de kinderen daar die hun hele leven moeten afzien."

Speelman krijgt tijdens zijn uitdaging gezelschap van verschillende bekende gezichten, onder wie contentcreator Dee van der Zeeuw. Ook verhuist NPO 3FM die dag naar Papendal, waar de dj's hun programma's maken en verslag doen van de actie. Luisteraars kunnen geld doneren zolang Speelman aan het hardlopen is.

Met de opbrengst van 3FM Serious Request, dat traditiegetrouw plaatsvindt in de week voor kerst, hoopt de Brandwonden Stichting een nieuw kinderbrandwondencentrum te realiseren. Daarmee moet de zorg voor kinderen met brandwonden worden verbeterd.