Slayyyter cancelt optredens na stemverlies in Paradiso

Slayyyter moet vlak na haar recente optreden in Paradiso twee optredens afzeggen om stemverlies. De Amerikaanse zangeres stond maandag nog op het podium van het Amsterdamse poppodium, waar recensenten al opmerkten dat ze bijna haar stem verloor. "Ik ben mijn stem helemaal kwijt en de artsen raden me aan om de shows in Kopenhagen en Hamburg af te zeggen", schrijft Catherine Garner, zoals de artiest echt heet, op Instagram.

"Ik ben er kapot van. Ik wilde zo graag voor jullie spelen, maar ik kan gewoon geen goede show neerzetten", vervolgt de 30-jarige zangeres. "De tour gaat op de 24e verder in Warschau, als ik de kans heb gehad om mijn stem te laten herstellen." Slayyyter biedt haar excuses aan en hoopt "het snel goed te kunnen maken". Fans kunnen hun geld terugkrijgen bij de plek waar ze hun kaartjes gekocht hebben.

Slayyyter is momenteel bezig met haar wereldtournee. Recent kondigde ze aan dat ze volgend jaar in juni optreedt in Madison Square Garden in New York.