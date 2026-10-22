Koninklijke juwelen volgend jaar te zien in Buckingham Palace

In Buckingham Palace zijn vanaf juni volgend jaar meer dan driehonderd juwelen uit de Britse koninklijke geschiedenis te zien. De tentoonstelling Royal Jewellery: From Coronations to Keepsakes laat sieraden zien uit de afgelopen vijfhonderd jaar. Ongeveer twee derde van de stukken is nooit eerder aan het publiek getoond, meldt Royal Collection Trust donderdag.

Zo zijn onder meer juwelen van koning Henry, koningin Victoria en koningin Elizabeth te zien. Volgens de samenstellers vertelt ieder juweel een verhaal over liefde, verlies, macht of familie. "Samen geven ze een zeer persoonlijk inkijkje in de mensen en relaties die de monarchie door de generaties heen hebben gevormd."

Bij de tentoonstelling verschijnt ook een boek met dezelfde titel. Volgens Royal Collection Trust is het de eerste uitgebreide studie naar de Britse koninklijke juwelencollectie.