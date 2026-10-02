De Belgische koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde gaan deze maand nog op staatsbezoek naar Kazachstan. Het wordt het allereerste Belgische staatsbezoek aan Centraal-Azië, meldt het persbureau Belga.

Filip en Mathilde reizen van 11 tot en met 14 oktober naar Kazachstan. Ze doen onder meer hoofdstad Astana aan, waar het koninklijk paar een ontmoeting heeft met president Kassym-Jomart Tokajev, en Almaty. Het staatsbezoek staat in het teken van de bilaterale samenwerking op economisch, academisch en cultureel vlak.

Koning Filip bezocht als kroonprins al wel drie keer Kazachstan. Zo was hij in 2002 en 2009 in Bajkonoer voor de lancering van de twee missies van de Belgische astronaut Frank De Winne naar het Internationaal Ruimtestation ISS. In 2010 leidde de kroonprins een economische missie naar het land.