AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie en de politie zijn al een onderzoek gestart naar discriminerende en racistische reacties op de Oranje-internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Dit zegt een woordvoerster van het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD), dat valt onder het Openbaar Ministerie Amsterdam.

De KNVB maakte vrijdag bekend aangifte te doen van groepsbelediging door racistische accounts. Het OM zal deze aangifte beoordelen zodra die binnen is. De woordvoerster legt uit dat er wat tijd overheen gaat voordat de aangifte bij het OM binnen is.

Ondertussen wordt al wel het internet afgestruind op strafbare uitingen. "We staan in nauw contact met het Expertise Centrum Aanpak Discriminatie Politie. En zijn al een onderzoek in openbare bronnen gestart", zegt de OM-woordvoerster.