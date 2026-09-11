So Incredible van Ilse DeLange is teruggekeerd in de Singles Top 100 nadat het nummer viral is gegaan op TikTok. De hit uit 2008 staat op plaats 12 van de hitlijst, meldt samensteller GfK. De laatste keer dat het nummer in de lijst stond, was begin 2009.
Samuel Welten en Russo stijgen flink naar de 3e plaats. Vorige week kwamen zij met het nummer BOEM! op de 16e plaats de lijst binnen.
Alle nummers van Roxy Dekker in de hitlijst stijgen. Woensdag verkocht haar aankomende show in de Johan Cruijff ArenA binnen enkele minuten uit. Superstar staat het hoogst op de 9e plaats.
Single Top 100 week 37
(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)
1. (1) Milolaathetlukken - Alleen Jij
2. (2) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten
3. (16) Samuel Welten & Russo - BOEM!
4. (3) Shakira & Burna Boy - Dai Dai
5. (4) Mauvais djo - Pilé
6. (6) Justen de Wildt - Cheerio
7. (7) Sienna Spiro - Great Expectation
8. (5) HUGEL & SOLTO - Jamaican (Bam Bam)
9. (12) Roxy Dekker - Superstar
10. (15) Roxy Dekker - Bare Minimum