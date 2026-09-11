De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag de aanslagen herdacht die op 11 september 2001 plaatsvonden in New York. De vorst legde een krans op de marinebasis van Rota. Volgens het Spaanse hof toonde hij daarmee zijn "solidariteit, enorme genegenheid en broederschap" met het Amerikaanse volk.

De herdenking werd georganiseerd door de Spaanse marine en de Amerikaanse strijdkrachten. Tijdens de plechtigheid werden onder meer de volksliederen van beide landen gespeeld. Ook de Amerikaanse ambassadeur in Spanje was bij de herdenking aanwezig.

Het is vrijdag precies 25 jaar geleden dat twee vliegtuigen het World Trade Center invlogen. Bij de aanslagen van Al-Qaeda kwamen bijna 3000 mensen om.