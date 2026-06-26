Prinses Isabella neemt middelbareschooldiploma in ontvangst

De Deense prinses Isabella heeft vrijdag haar middelbareschooldiploma officieel in ontvangst genomen. De diploma-uitreiking vond plaats op het Øregård Gymnasium, waar de 19-jarige dochter van koning Frederik en koningin Mary deze week slaagde voor haar eindexamen.

Op beelden die het Deense koningshuis heeft gedeeld op sociale media, is te zien hoe Isabella haar diploma ontvangt samen met haar klasgenoten. Daarna vierde ze haar afstuderen met haar klasgenoten volgens de Deense krant Billed Bladet met een rit in een eindexamenwagen.

"De driejarige middelbare schoolperiode eindigde vandaag, toen prinses Isabella, samen met de rest van de lichting van 2026, afstudeerde aan het Øregård Gymnasium", schrijft het Deense koningshuis bij de beelden.