Slachtoffer vuurwerk Feyenoordfans heeft blijvende gehoorschade

LEEUWARDEN (ANP) - Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van fans van Feyenoord in het uitduel van vorige week met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. "Een man van 41 heeft nu het gehoor van een 70-jarige en hij is er erg emotioneel onder", vertelde algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur vlak voor het thuisduel met FC Twente.

"Zaterdag hadden we een bijeenkomst met de zeven slachtoffers. Hun verwondingen variëren van wat lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Dat is echt heel ernstig", zei Bergsma. "De vraag is hoe je dergelijke incidenten in de toekomst kan voorkomen. Honderd procent garantie kan niemand beloven, dus wij ook niet. Wij zullen ervoor zorgen dat de veiligheid gemaximaliseerd wordt. We hebben geleerd van hetgeen er is gebeurd. Op basis daarvan nemen we extra maatregelen."