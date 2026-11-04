Zangeres Sophie Straat is nog steeds op haar hoede sinds ze deze zomer in opspraak raakte na een optreden op het festival Best Kept Secret. In het programma Boerderij van Dorst vertelt Straat dat ze veel "expliciete en creatieve" doodsbedreigingen kreeg. "Op ieder festival had ik beveiliging en dat gaf me wel angst", aldus Straat. "Het werd heel duidelijk: je loopt gevaar."

Straat riep tijdens haar show vrouwen, mensen van kleur en queerpersonen op om naar voren te komen voor een moshpit. Ook vroeg ze witte mannen om naar achteren te gaan. De oproep zorgde voor veel ophef op onder meer sociale media en honderden klachten bij discriminatie.nl.

Volgens de zangeres deed ze dat om ruimte te geven aan mensen die normaal worden weggedrukt. "Ik wilde dat zij ook een keer konden moshen zonder gezeik te krijgen", aldus Straat. "Het is gewoon vet irritant om tussen allemaal mannen te staan, want je kan ineens een hand op je borst krijgen of je ligt op de grond omdat je kleiner bent. En het is symbolisch. Nu even ruimte voor hen die niet altijd op de voorgrond staan."

Ondanks de doodsbedreigingen zou Straat hetzelfde nog een keer zeggen tijdens shows. "Het is wel een politiek standpunt, maar het is niet zo heftig allemaal. Ik stop ze ook niet in gaskamers. Maar ik werd wel vergeleken met Hitler." Straat hoopt naar eigen zeggen "context" te bieden door mee te doen aan Boerderij van Dorst.