EINDHOVEN (ANP) - PSV'er Ricardo Pepi begint ook in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge in het hoofdtoernooi van de Champions League op de reservebank. De Amerikaanse spits keerde onlangs terug van een blessure en viel zaterdag in het competitieduel met Willem II (7-0-winst) in. PSV-trainer Peter Bosz houdt tegen Brugge echter vast aan het koppel Sven Mijnans als aanvallende middenvelder en Guus Til als spits. Beide spelers mogen onderling van die twee posities wisselen tijdens het duel.

Het basiselftal van PSV is in vergelijking met Willem II op één plaats gewijzigd. Filip Kostić neemt links achterin de plaats over van Yarek Gasiorowski.

PSV heeft na drie speelronden 4 punten en Club Brugge staat op 6 punten.

Het duel in het Philips Stadion begint om 21.00 uur.

Opstelling PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo en Kostić; Sano, Mijnans en Mauro Júnior; Perišić, Til en Van Bommel.