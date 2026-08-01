MADRID (ANP) - De Spanjaard Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt in een boodschap op X dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. "Infantino mag niet doorgaan", luidt de kop boven een verklaring. "Dat de FIFA het voorstel om zijn competities te privatiseren heeft ingetrokken, is goed nieuws. Maar het zou een ernstige vergissing zijn om te denken dat daarmee het probleem is opgelost", aldus de baas van de Spaanse voetbalcompetitie.

Volgens Tebas kan het niet anders dan dat Infantino de wacht wordt aangezegd. "De confederaties, de verenigingen, de competities en de spelers zouden de zaak na de intrekking niet als afgedaan moeten beschouwen. De problemen zitten dieper", schrijft Tebas. "Zijn we de intrekking van de rode kaart op het WK na een politieke interventie al vergeten? En de schandalige hoge prijzen van de WK-kaartjes? De eenzijdige beslissingen over de internationale kalender, de nieuwe competities? Allemaal genomen zonder een dialoog en echte overeenstemming met de betrokken partijen? Het gaat niet om een enkel voorstel."