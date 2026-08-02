Michael Imperioli is in rouw om de dood van zijn collega-acteur Vincent Pastore. De Amerikaanse acteur, die in The Sopranos de rol van Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero speelde, werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York.

Imperioli, die de rol van Christopher Moltisanti vertolkte, schreef op Instagram dat het verlies hem zwaar viel. "We hebben veel samengewerkt en zijn samen door de hele VS, maar ook door Italië en Australië gereisd. We hebben veel mooie momenten beleefd en veel gelachen", aldus Imperioli. "Vinny was een broeder die enorm veel gaf om zijn familie en vrienden. Ik zal hem altijd missen."

Ook andere collega's van The Sopranos stonden stil bij het overlijden van Pastore. Zo noemde Lorraine Bracco, bekend als Dr. Jennifer Melfi, de acteur een "grappige en charmante man". Steven Van Zandt stelde op X dat hij "weer een onvervangbare broer" is verloren. "Het wordt nooit makkelijker."

Jamie-Lynn Sigler, in de serie te zien als Meadow Soprano, noemde Pastore op Instagram onder meer een "geweldige acteur en lieve man". Ook noemde ze het een eer om met hem gewerkt te hebben.