Vitesse seizoen lang zeker van deelname aan eerste divisie

ZEIST (ANP) - Vitesse mag volgend seizoen deelnemen aan de eerste divisie en mag de voetbaljaargang 2026-2027 sowieso afmaken. Dat heeft de KNVB aan het ANP verzekerd. Dit vloeit voort uit een besluit van de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) om de voortgang van competities beter te waarborgen als er juridische procedures over het intrekken van licenties lopen. De licentie wordt in de toekomst pas ingetrokken nadat het dan lopende seizoen voorbij is.

Het besluit van de KNVB komt voordat de Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan in de zaak van de KNVB tegen Vitesse. De voetbalbond ging in cassatie tegen een besluit van het gerechtshof in Arnhem om Vitesse de proflicentie terug te geven. De Hoge Raad zal daarover pas na 1 juni duidelijkheid geven. Als de licentie van Vitesse alsnog wordt afgenomen, wordt die pas per 1 juni 2027 ingetrokken.