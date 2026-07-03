MEXICO-STAD (ANP/RTR/DPA) - ⁠De wedstrijd van gastland Mexico tegen Engeland in de achtste finales van het WK voetbal in de nacht van zondag op maandag wordt met zes uur vervroegd vanwege het risico op storm. Dat melden lokale media in Mexico-Stad op basis van bronnen. Wereldvoetbalbond FIFA wilde de verplaatsing nog niet bevestigen tegen persbureau Reuters.

De wedstrijd in het Aztekenstadion in Mexico-Stad staat officieel gepland voor zondag 18.00 uur lokale tijd (02.00 uur Nederlandse tijd). Het duel wordt nu gespeeld om 12.00 uur lokale tijd (20.00 uur Nederlandse tijd op zondagavond).

De Engelse voetbalbond liet vlak voor de vlucht van de selectie naar Mexico weten officieel nog niets te weten van een verplaatsing. FIFA liet ook weten dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. De Engelse middenvelder Morgan Rogers zei dat een verplaatsing niet van invloed zal zijn op het team. "Ongeacht welk tijdstip, we zullen er klaar voor zijn", zei hij.

De wedstrijd van Mexico tegen Ecuador in de zestiende finales werd eerder enige tijd uitgesteld vanwege de regen.