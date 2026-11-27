De soundtrack van de langverwachte game Grand Theft Auto (GTA) VI is binnengekomen op de tweede plaats in de Album Top 100, meldt samensteller GfK vrijdag. Het komt niet vaak voor dat de soundtrack van een game zo hoog in de Nederlandse albumlijst staat.

Het spel van Rockstar Games verscheen op 19 november en brak opbrengstrecords wereldwijd. Onder anderen artiesten als Dua Lipa, Travis Scott, Cardi B en Burna Boy zijn te horen op de soundtrack.

Alleen rapper Kevin doet het deze week beter. Hij komt met zijn nieuwe album De Gier, dat vorige week vrijdag verscheen, binnen op de eerste plaats. Suzan & Freek stonden vorige week met hun album Pijnstiller bovenaan de lijst, maar zakken deze week naar de derde plek.

Album Top 100 week 48

1. (-) Kevin - DE GIER

2. (-) Original soundtrack - Grand Theft Auto VI: The album

3. (1) Suzan & Freek - Pijnstiller

4. (4) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

5. (2) U2 - Carnaval De Luz

6. (-) Rammstein - Live in Mexico City

7. (14) Noah Kahan - Live From The Great Divide

8. (9) Michael Jackson - Thriller

9. (5) SIENNA SPIRO - Visitor

10. (8) Olivia Dean - The Art of Loving