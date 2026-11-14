TUBEKE (ANP/BELGA) - Bondscoach Mark van Bommel van België kan zondag in het Nations League-duel met Italië weer beschikken over Romelu Lukaku. De 33-jarige spits is hersteld van een heupblessure, die hem donderdag tegen Turkije (2-1 winst) nog aan de kant hield.

"Hij is weer fit", zei Van Bommel bij een persconferentie over de ervaren Lukaku. "Iedereen is beschikbaar, daar ben ik blij mee."

De 49-jarige Van Bommel rekent op een sterk Italië. "Het zal zeker een ander Italië zijn dan tijdens de eerste wedstrijd", refereerde hij aan het duel van eind september, waarin Van Bommel debuteerde als bondscoach met een 2-0-overwinning. "Ze hebben een aantal dingen veranderd. Ze hebben meer stabiliteit. Ik vond hun wedstrijden tegen Frankrijk indrukwekkend. Het zal geen gemakkelijke wedstrijd worden."

België staat na vijf duels met 9 punten derde in groep 1 van divisie A, achter Italië en Frankrijk die beide 10 punten hebben. Turkije is nog puntloos en staat vierde.

Het duel met Italië in het Koning Boudewijnstadion in Brussel begint zondag 20.45 uur.