Prinses Catherine heeft donderdag een bezoek gebracht aan Wimbledon, waar zij bezoekers verraste bij de beroemde wachtrij voor het tennistoernooi. De vrouw van prins William ontmoette onder meer tennisfans die hadden gekampeerd om aan kaarten te komen en deelde zelf ook tickets uit aan enkele bezoekers, schrijven Britse media.

Tijdens haar bezoek maakte Catherine ook kennis met kinderen van de Shine Camera Club, een fotografieprogramma voor jongeren uit armere wijken. De prinses keek mee terwijl de kinderen foto's maakten van de wedstrijden en kreeg uitleg over het werk van de organisatie.

Catherine is sinds 2016 beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, de organisator van Wimbledon, en bezoekt vaker het grandslamtoernooi.