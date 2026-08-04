AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft de langverwachte transfer van de Duitse doelman Marc-André ter Stegen afgerond. De 34-jarige keeper van FC Barcelona speelt dit seizoen op huurbasis voor de club uit Amsterdam. Ter Stegen wordt herenigd met trainer Míchel, met wie hij eerder dit jaar samenwerkte bij Girona.

Ter Stegen staat sinds 2014 onder contract bij FC Barcelona. De afgelopen jaren kampte de 44-voudig Duitse international met veel blessureleed. Daardoor kwam hij in de tweede helft van vorig seizoen ook niet veel aan keepen toe bij Girona, dat hem huurde van Barcelona.

"Marc heeft een enorme staat van dienst en zijn kwaliteiten zijn alom bekend. Hij is een directe versterking voor onze selectie. Marc en ik kennen elkaar goed en ik kijk ernaar uit om opnieuw met hem samen te werken. We zijn al geruime tijd met zijn komst bezig, dus we zijn erg blij dat hij zijn contract heeft getekend en hier kan beginnen", reageert technisch directeur Jordi Cruijff in een persbericht van Ajax.

Paes

Bij de Amsterdammers verdedigde Maarten Paes tot nu toe het doel in de openingsfase van het seizoen. Donderdag wacht het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League, zondag is de eerste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle.

Ajax roert zich flink op de transfermarkt in de eerste transferperiode onder Cruijff. Vorige week verraste de club met de komst van de Duitse middenvelder Julian Brandt. Eerder werd er veel geld neergelegd voor de Braziliaanse aanvaller Marcos Leonardo.