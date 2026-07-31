Dopingzondaar Mudryk mag weer voor Chelsea voetballen

LONDEN (ANP) - Chelsea-speler Mykhaylo Mudryk mag weer voetballen. De Engelse voetbalbond (FA) heeft in overleg met het Wereldantidopingagentschap (WADA) de tuchtzaak rondom een ​​mogelijke dopingovertreding van de Oekraïner afgehandeld. Dit maakte de bond vrijdag bekend.

De Oekraïense voetballer heeft bijna twee jaar niet gespeeld, nadat er in het najaar van 2024 bij een dopingtest een verboden middel werd gevonden in zijn urine. Hij kreeg een schorsing van vier jaar opgelegd. Mudryk stapte naar het internationale hof van sportarbitrage CAS om zijn straf aan te vechten.

De FA en Mudryk hebben de beroepsprocedure nu, met instemming van WADA, afgerond. Mudryk heeft erkend dat hij de hem ten laste gelegde overtredingen van de antidopingregels (ADRV's) heeft begaan. En de voetballer heeft ingestemd met een schorsingsperiode die gelijkstaat aan de tijd die hij al heeft uitgezeten.

Mudryk was in januari 2023 een dure aankoop voor Chelsea. De snelle vleugelaanvaller kwam voor 70 miljoen euro over van Sjachtar Donetsk.