Splinter Chabot gaat komend voorjaar de theaters in met het theatercollege Achter de Macht, samen met Bas Erlings, Julia Wouters en Peter Kwint. Het theatercollege wordt gehouden in de periode rond de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar.

Van 3 februari tot en met 23 maart 2027 staat het gezelschap in tien theaters. "Politiek speelt zich lang niet alleen af waar de camera's staan. Het echte spel wordt vaak gespeeld voordat het journaal begint. In Achter de Macht laten we zien hoe dat werkt, zodat je als kiezer scherper naar de stembus gaat", zegt Splinter Chabot.

Presentator Chabot, oud-campagnestrateeg Bas Erlings en voormalig SP-Kamerlid Kwint presenteren al de podcast Achter de Macht. Wouters is bekend van de podcast De Spindoctors en was jarenlang adviseur van Lodewijk Asscher.