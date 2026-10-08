PORTO ALEGRE (ANP) - Oranje-international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo besloot kort na de nederlaag tegen Internacional in de nacht van woensdag op donderdag coach Fernando Diniz te ontslaan.

Corinthians verloor in Porto Alegre met 2-1 en dat was al de zevende verliesbeurt in de afgelopen tijd. Voor de clubleiding reden om afscheid te nemen van de trainer. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken, liet de club weten in een korte verklaring op zijn website.

De vormcrisis van Corinthians raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernández nam de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal niet op in zijn eerste selectie, die de afgelopen twee weken vier wedstrijden in de Nations League speelde.