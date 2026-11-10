ZEIST (ANP) - Het Nederlands elftal is met een fitte spelersgroep begonnen aan de eerste training voor de laatste duels met Griekenland en Duitsland in de Nations League. Bondscoach Xavi Hernández staat met 23 internationals op het veld in Zeist.

Aanvoerder Virgil van Dijk en spits Brian Brobbey zijn er niet bij. Zij bleken maandag onvoldoende fit. Xavi heeft geen vervangers voor hen opgeroepen.

Oranje ontvangt Griekenland vrijdag in de Johan Cruijff ArenA en sluit drie dagen later de groepsfase van de Nations League af met een uitwedstrijd tegen Duitsland in Berlijn.

Nederland en Griekenland leiden de poule met 8 punten. Duitsland heeft 5 punten en Servië is nog puntloos. De beste twee ploegen kwalificeren zich voor de kwartfinales, die volgend jaar maart worden afgewerkt.