Talloze sterren zaten woensdag op de eerste rij om de basketballers van de New York Knicks aan te moedigen in de NBA-finale tegen San Antonio Spurs. Onder anderen Taylor Swift, Timothée Chalamet en Kylie Jenner zagen hoe de Knicks in extremis een grootse comeback afrondden. Daardoor zijn ze nog maar een zege verwijderd van de titel.

Swift zat met de zussen Alana en Este Haim van de band HAIM op de eerste rij. Ze stonden na afloop te springen van geluk, is te zien op beelden. Ook andere grote sterren hadden een plekje in het publiek gevonden: Ben Stiller, Tracy Morgan, Adam Sandler, Michael J. Fox, Chris Rock, Julianne Moore, Keke Palmer, Whoopi Goldberg, Hailey Bieber, Jimmy Fallon, Amy Schumer, Penn Badgley, Jeremy Strong, Rainn Wilson, Nas en Tate McRae kwamen allemaal hun favoriete basketballers aanmoedigen.

De Knicks maakten een achterstand van 29 punten goed. OG Anunoby maakte de winnende, ruim een seconde voor de zoemer voor het einde van de wedstrijd klonk. De Knicks staan nu op een 3-1-voorsprong in de 'best-of-seven'-kampioenschapsreeks.