Techbedrijf Meta doet onderzoek naar profielen die AI-gegenereerde beelden van de Noorse kroonprinses Mette-Marit delen. Dat schrijft de Noorse zender TV2. Het gaat daarbij vaak om AI-gegenereerde beelden waarop Mette-Marit in een ziekenhuis te zien is, omringd door familie.

Onlangs werd bekend dat de gezondheid van Mette-Marit, die lijdt aan een chronische longaandoening, erg is verslechterd. Zij is inmiddels op de wachtlijst geplaatst voor een longtransplantatie. TV2 publiceerde enkele voorbeelden van AI-foto's die onlangs op Facebook waren geplaatst. Op enkele daarvan is ook haar zoon Marius Borg Høiby te zien, die momenteel in de gevangenis zit. Een woordvoerder van Meta heeft inmiddels laten weten profielen die dergelijke beelden verspreiden te onderzoeken.

Noorse media hebben het paleis gevraagd om een reactie op de kwestie, maar tot dusver is die uitgebleven.