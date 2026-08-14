BARCELONA (ANP) - Frenkie de Jong heeft fel uitgehaald naar een Spaanse journalist, die in de ogen van de international onjuiste berichten over hem verspreidt. "Hij [Gerard Romero] heeft vaker leugens over mij verteld. Ik wil het niet meer zomaar aan mij voorbij laten gaan. Hij moet weten dat er gevolgen zijn als je onjuiste informatie verspreidt", stelde de 29-jarige voetballer in een speciaal gearrangeerd interview met het eigen clubkanaal van FC Barcelona om opheldering te verschaffen. "Voor veel journalisten is het belangrijk om een verhaal naar buiten te brengen en is de waarheid daarbij minder van belang."

De Jong raakte tijdens het WK voetbal na een botsing met Quinten Timber geblesseerd aan zijn knie. De kwetsuur leek aanvankelijk mee te vallen, maar volgens De Jong bleek na terugkeer van het toernooi uit onderzoek in Barcelona dat de schade ernstiger was dan werd gedacht.

De Jong is bezig aan zijn revalidatie, maar wilde toch naar buiten treden. "De onjuiste berichten maken me boos en geïrriteerd, want het beïnvloedt mijn imago en hoe mensen mij zien", aldus De Jong.