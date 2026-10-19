Is afkicken in Thailand een vakantie? Zes vragen die Nederlanders stellen

Afkicken in Thailand roept bij familie en collega's vaak dezelfde reactie op: een verslavingskliniek in een land van stranden en tempels moet toch wel een vakantie zijn. De twijfel is begrijpelijk, maar de praktijk bestaat uit een vast dagritme, strenge drugswetten en visumregels die sinds september 2026 korter zijn. Wie weet wat er van een verblijf verwacht wordt, kiest gerichter en loopt minder kans op een onaangename verrassing. Hieronder staan zes vragen die Nederlanders stellen, met antwoorden waar je vooraf iets mee kunt: dagritme, wetgeving, visum, kosten, vergoeding en nazorg.

Afkicken in Thailand is een residentiële verslavingsbehandeling in een particuliere kliniek en geen vakantie, omdat cliënten een vast dagprogramma met groeps- en individuele therapie volgen. Voor Nederlanders gelden daarnaast Thaise drugswetten, die zwaarder zijn dan de Nederlandse, en sinds 15 september 2026 een visumvrij verblijf van maximaal 30 dagen. Langer verblijf vraagt om een verlenging of een ander visum. Na thuiskomst blijft nazorg nodig, omdat de oude omgeving en triggers dan terugkeren.

Is afkicken in Thailand een vakantie?

Nee, afkicken in Thailand is geen vakantie. Het is een klinische opname in een particuliere verslavingskliniek, met een vast dagprogramma, begeleiding en therapie. Alleen de omgeving verschilt van een Nederlandse kliniek: rust, afstand tot triggers en een ander klimaat. Wie vooral rust wil, kiest beter een reis dan een opname.

Het misverstand ontstaat doordat de plek en de behandeling door elkaar worden gehaald. Het tropische landschap hoort bij het land, het programma hoort bij de kliniek. In de verslavingszorg geldt als algemeen uitgangspunt dat een andere omgeving de toegang tot triggers beperkt, terwijl het werk zelf, kijken naar gebruik, oude patronen en terugvalrisico, in Thailand dezelfde inzet vraagt als thuis. Een goede kliniek is dus geen ziekenhuis met witte gangen, maar ook geen resort waar therapie een extraatje is.

Afkicken in Thailand wordt vaak overwogen door mensen die in de Nederlandse verslavingszorg een wachtlijst tegenkwamen, omdat een particuliere kliniek de intake en de opnamedatum zelf plant, zonder regionale wachtlijst. De snelheid van opname zegt echter niets over de kwaliteit van de behandeling.

Hoe ziet een dag in een afkickkliniek in Thailand eruit?

Een dag in een afkickkliniek in Thailand volgt een vast ritme: vroeg opstaan, groepssessies in de ochtend, na een pauze een individueel gesprek met een therapeut, na de lunch een presentatie of oefening, daarna sport of een wandeling, en een avond die cliënten zelf invullen voordat het licht uitgaat. Dat ritme geeft in de beginfase houvast, omdat de dag voorspelbaar is.

Er zit een tegenstrijdigheid in dat ritme die mensen verrast: de dag is vol, maar niet bedoeld als lange rij therapieën. Niemand kan acht uur per dag zinvol praten over zijn gebruik, dus de sessies wisselen af met beweging, eten en rust. Behandelaars in de verslavingszorg raden doorgaans aan om vooraf te vragen naar het volledige weekrooster, inclusief het weekend. Een dag zonder vaste sessies, zonder individueel gesprek en zonder duidelijke avondregels is geen behandeling. Siam Rehab is een particuliere afkickkliniek in Thailand, gevestigd in Chiang Rai, en publiceert het volledige schema van elke dag, met opstaan om 06.30 uur en lichten uit om 22.30 uur.

Is drugsbezit in Thailand strafbaar, ook als je in een kliniek verblijft?

Drugsbezit in Thailand is strafbaar, ook in kleine hoeveelheden en ook voor wie in een kliniek verblijft. Volgens het reisadvies van NederlandWereldwijd kunnen zelfs kleine hoeveelheden zware boetes of een lange gevangenisstraf opleveren, en kan het bezit van sommige soorten harddrugs de doodstraf betekenen. Een behandeling verandert niets aan de Thaise wet, want die geldt voor iedereen in het land.

Hetzelfde reisadvies noemt cannabis, dat voor recreatief gebruik verboden is, en elektronische sigaretten, die je niet mag meenemen: invoer kan een hoge boete opleveren. Wie van thuis nog een restje of een vape in de bagage heeft, riskeert dus al bij aankomst problemen. Laat beide thuis. Bespreek tijdens de intake ook welke medicijnen je gebruikt, zodat duidelijk is wat je meeneemt en wat ter plaatse wordt voorgeschreven.

Hoe lang mag je zonder visum in Thailand blijven als je gaat afkicken?

Een Nederlander die vanaf 15 september 2026 Thailand binnenkomt, mag volgens NederlandWereldwijd maximaal 30 dagen zonder visum blijven, waar dat eerder 60 dagen was, zodat een behandeling van acht of twaalf weken langer duurt dan het visumvrije verblijf. Een programma van vier weken past er maar net in; voor langer is een verlenging of een ander visum nodig, en dat moet vooraf geregeld zijn.

Een verlenging kan in Thailand worden aangevraagd bij de Thaise immigratiedienst. Volgens NederlandWereldwijd is dat soms online mogelijk en anders via een kantoor van de dienst. Wie bij de planning alleen aan de eerste vier weken had gedacht, merkte soms halverwege dat het verblijf langer moest duren dan het visum toestond. De verlenging bleek dan wel te regelen, maar kostte tijd en afspraken op een moment dat de aandacht bij de behandeling hoorde te liggen. Reken daarom vanaf de dag van aankomst en vraag elke kliniek vóór je boekt wie de verlenging regelt, wat dat kost en hoe vroeg het moet worden aangevraagd. Siam Rehab helpt cliënten die acht of twaalf weken blijven bij de verlenging van het verblijf of een ander visum.

Wordt afkicken in Thailand vergoed door de zorgverzekering?

Een opname in een particuliere kliniek in Thailand wordt door Nederlandse zorgverzekeraars meestal niet automatisch vergoed, en of een deel mogelijk is hangt af van de verzekeraar en de voorwaarden van de polis. Zonder schriftelijke bevestiging van de verzekeraar vooraf loop je het risico de rekening zelf te betalen. Vraag die bevestiging dus aan voordat je betaalt, niet erna.

De kosten lopen sterk uiteen per kliniek en per verblijfsduur, en een laag bedrag zegt weinig zolang niet vaststaat wat erin zit. Vraag per kliniek wat is inbegrepen: verblijf, begeleiding, medische zorg bij ontwenning en nazorg, en of het bedrag vooraf of in delen wordt betaald. Zorgverzekeraars beoordelen een aanvraag doorgaans aan de hand van de polis, niet aan de hand van de brochure van de kliniek. Een serieuze kliniek geeft een kostenindicatie meestal pas na de intake, omdat verblijfsduur en medische zorg per persoon verschillen.

Wat gebeurt er na thuiskomst uit Thailand?

Na een opname in Thailand begint het lastigste deel bij thuiskomst, omdat de vertrouwde omgeving, oude gewoontes en triggers dan weer aanwezig zijn terwijl de dagstructuur van de kliniek wegvalt. Behandelaars wijzen er doorgaans op dat juist de eerste weken thuis om een vast aanspreekpunt vragen. Wie daar vooraf niets voor heeft afgesproken, staat er na de landing alleen voor.

Afkicken in Thailand sluit pas goed aan op het leven in Nederland als de nazorg al is geregeld voordat je vertrekt, omdat de overgang van een beschermde omgeving naar het oude huis in één dag gebeurt. Nazorg na afkicken kan online verlopen, vanuit je eigen woonplaats, met vaste contactmomenten. Wie na een opname in het buitenland thuiskwam zonder afspraken, stond na een paar dagen weer in dezelfde keuken, dezelfde kroeg of dezelfde groepsapp. De rust van de kliniek bleek moeilijk mee te nemen. Plan daarom vóór vertrek de eerste nazorgafspraak in en vraag wie je aanspreekpunt wordt.

Wat Nederlanders verder vragen over afkicken in Thailand

Kan je zomaar naar een afkickkliniek?

Nee, meestal volgt eerst een intakegesprek waarin de kliniek beoordeelt of een opname past, op basis van gebruik, gezondheid en medicatie. Daarna volgen een plan en een opnamedatum. Wie later een deel wil declareren bij de zorgverzekeraar, heeft doorgaans ook een verwijzing van de huisarts nodig, maar de voorwaarden verschillen per verzekeraar.

Hoe lang zit je meestal in een afkickkliniek?

Een opname duurt meestal enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van het middel en de situatie. De lichamelijke ontwenning beslaat doorgaans de eerste dagen tot ongeveer twee weken, daarna volgt de behandeling zelf. In Thailand bepaalt de lengte van het verblijf ook of het visum verlengd moet worden.

Is een afkickkliniek in Thailand veilig?

Veiligheid hangt af van de kliniek, niet van het land. Vraag naar de licentie van de Thaise autoriteiten, naar onafhankelijke accreditatie, naar medisch toezicht bij ontwenning en naar de afspraak voor noodgevallen. Een kliniek die hier niet concreet op antwoordt, is een risico, hoe mooi het terrein er ook uitziet.

Kan je volledig herstellen van een verslaving?

Verslaving is een aandoening met kans op terugval, en behandelaars spreken daarom liever van herstel dan van genezing. Herstel betekent meestal dat het gebruik stopt, dat het dagelijks functioneren verbetert en dat je leert omgaan met triggers. Het verloopt per persoon verschillend en vraagt ook na een opname nazorg.