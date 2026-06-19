Yolanthe Cabau werkt aan Romeo en Julia-serie

Yolanthe Cabau heeft een nieuwe acteerklus gescoord in de Verenigde Staten, meldt het vakblad Deadline. De actrice is binnenkort te zien in Romeo & Juliet, Reimagined op het Amerikaanse entertainmentplatform MuVpix. De serie wordt speciaal ontwikkeld voor mobiele telefoons.

De serie is een bewerking van het klassieke drama van William Shakespeare en speelt zich af in de criminele onderwereld van het hedendaagse Los Angeles. In de serie speelt Cabau de voedster uit het bekende verhaal. Naast de Nederlandse actrice maken ook Gabrielle Faith Brown, Dario Herrera, Max Decker, Mitch Arbor en Crayton Carrozza deel uit van de cast.

Romeo & Juliet, Reimagined zal voorlopig enkel te zien zijn op MuVpix, dat voornamelijk verticale producties vertoont. Volgens de makers is de serie ontworpen voor een "hybride kijkervaring" en kunnen de kijkers de serie zowel horizontaal als verticaal streamen. Details over het plot en de releasedatum zijn nog niet bekend.