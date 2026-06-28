Canada op WK tegen Oranje of Marokko na zege op Zuid-Afrika

INGLEWOOD (ANP) - Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. Het medegastland won in een teleurstellend duel in het Los Angeles Stadium met 1-0 van Zuid-Afrika. Canada treft in de volgende ronde de winnaar van het duel tussen Nederland en Marokko, die in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag tegen elkaar spelen.

Stephen Eustáquio maakte in de blessuretijd het verdiende winnende doelpunt voor Canada. Het was voor beide landen de eerste wedstrijd ooit in de knock-outfase van een WK. Zowel Canada als Zuid-Afrika plaatste zich door met 4 punten als nummer 2 te eindigen in de respectievelijke groepen.

Canada speelde voor het eerst dit WK niet in eigen land. De eerste drie duels van het gastland werden in Toronto en Vancouver afgewerkt. Ondanks twee doelpunten in de groepsfase, begon oud-Feyenoorder Cyle Larin op de bank bij de ploeg van bondscoach Jesse Marsch.

Boegeroep

In de zeer matige eerste helft probeerde Canada de aanval te zoeken, maar de ploeg miste de kwaliteit om tot veel uitgespeelde kansen te komen. Jonathan David en Derek Cornelius verprutsten goede mogelijkheden uit standaardsituaties. Een kopbal van Moïse Bombito werd vlak voor rust van de lijn gehaald, waarna twee inzetten werden geblokt.

Zuid-Afrika, dat nog vrijwel niets had laten zien, nam ook in de tweede helft alle tijd. Het zorgde voor luid boegeroep vanaf de tribunes. Canada was dicht bij een treffer, maar Tani Oluwaseyi en David kregen de bal niet in het doel. Met een kwartier te gaan maakte de Canadese sterspeler Alphonso Davies, terug van een blessure, voor het eerst zijn opwachting op het WK. Het duel leek op een verlenging af te stevenen, maar in de blessuretijd schoot Eustáquio alsnog raak vanaf de rand van het strafschopgebied.