ROME (ANP/AFP) - De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld tussen landskampioen en bekerwinnaar Internazionale en bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga Lega Serie A stapt daarmee af van het minitoernooi dat de afgelopen jaren werd gehouden in Saudi-Arabië.

Sinds 2023 werd de strijd om de Italiaanse Supercup door vier teams uitgevochten in de Saudische stad Riyad. Dat waren behalve de landskampioen en de bekerwinnaar de vicekampioen en de verliezend bekerfinalist. De organisator gaf geen reden voor de beëindiging van het minitoernooi in Saudi-Arabië.