Suzan & Freek keren volgend jaar mei terug in de Ziggo Dome. Het duo geeft in de Amsterdamse concerthal drie concerten, is dinsdag aangekondigd.

In mei vorig jaar zouden Suzan & Freek in totaal zes shows geven in de Ziggo Dome. De laatste drie werden echter geannuleerd toen bleek dat Freek ongeneeslijk ziek was. Het duo besloot destijds direct te stoppen met al zijn werkzaamheden, maar kwam daar later op terug. Dit jaar gaf het stel een serie concerten in het GelreDome in Arnhem.

"Afgelopen mei hebben we in Arnhem mogen ervaren wat er gebeurt als zoveel mensen samenkomen om het leven te vieren", zeggen Suzan & Freek, die deze maand een nieuw album uitbrengen. "Zoveel liefde en positieve energie in één ruimte. Erover schrijven brengt alweer een glimlach op onze gezichten. We kijken er dan ook enorm naar uit om elkaar weer te zien en om de nieuwe liedjes met jullie te delen."