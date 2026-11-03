Koning Willem-Alexander heeft zin in zijn bezoek aan de British Music Experience dinsdagmiddag. Dat zei hij in zijn welkomstwoord bij aankomst bij scheepswerf Balaena Birkenhead, de eerste stop van zijn eendaagse werkbezoek aan de Engelse stad Liverpool.

Bij de British Music Experience is er "ruim aandacht voor de rijke muzikale cultuur en natuurlijk Liverpools muzikale trots: de Beatles", zei de koning enthousiast. "Vier gewone jongens uit Liverpool die de popmuziek naar grote hoogte wisten te brengen. Over innovatie gesproken! Tot op de dag van vandaag inspireert hun muziek jong en oud over de hele wereld."

Het bezoek aan Liverpool staat in het teken van de Nederlands-Britse samenwerking, met name binnen de maritieme maakindustrie en de lucht- en ruimtevaartsectoren. "Deze historische scheepswerf is een mooie en toepasselijke plek om de dag te beginnen", zei hij.

De koning hoopt met zijn werkbezoek aan Liverpool de samenwerking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk te intensiveren, zei hij. "Het is niet voor niets dat we juist het noordwesten van het Verenigd Koninkrijk bezoeken. Hier gebeurt het, in en rond de City of Innovation", zei hij. "Een regio waar het gonst van bedrijvigheid."