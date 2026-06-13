Suzan Stortelder voelt zich soms als iemand die een "gastrol" speelt in de droom van haar partner Freek Rikkerink. Dat zegt de zangeres in de nieuwe Videoland-documentaire Suzan & Freek: We Vieren Het Leven, die vanaf zaterdag te zien is.

De documentaire volgt het duo in aanloop naar de reeks uitverkochte concerten in GelreDome. Naast beelden van repetities en optredens is te zien hoe Suzan en Freek omgaan met de diagnose uitgezaaide longkanker die Freek vorig jaar kreeg. Ook de geboorte van hun zoon Sef speelt een belangrijke rol.

Na de eerste show blikt Stortelder terug op het succes van de concertreeks. "Ik voel me soms een gastrol hebben in Freeks droom", zegt ze. "Het is vooral zijn droom, heb ik het gevoel."

Copingmechanisme

Suzan en Freek vertellen openhartig over de periode na de diagnose. De twee blijken daar ieder op hun eigen manier mee te zijn omgegaan.

"Suus is de babykamer gaan inrichten als een copingmechanisme", vertelt Rikkerink. Zelf verdiepte hij zich juist in verhalen van mensen die met een vergelijkbare diagnose te maken kregen. "Ik ben daar volle bak in gegaan."

Kwetsbaar

Ondanks de moeilijke periode besloot het duo door te gaan met optreden. Voorafgaand aan de concertreeks wisten Suzan & Freek niet hoe het podium zou voelen.

"We weten niet wat voor emoties we gaan voelen", zegt Rikkerink. "Het voelt alsof we naakt het podium op gaan."

In de documentaire blikken de twee ook terug op de tien uitverkochte GelreDome-shows. "We maken deze documentaire omdat dit onze grootste shows ooit zijn", zegt Stortelder. "Freek is weer zichzelf. We leven gewoon door. Door ons werk en door Sef staan we niet stil."