KANSAS CITY (ANP) - Frenkie de Jong verwacht dat aanvallend spel beloond wordt op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "Ik heb het gevoel dat het voetbal weer de goede kant op gaat", stelt de middenvelder van Oranje.

Arsenal veroverde afgelopen seizoen de landstitel dankzij een solide defensie en achttien doelpunten uit hoekschoppen. De temperaturen en luchtvochtigheid zijn hoog in veel speelsteden op het WK en in de finale van de Champions League was te zien dat zelfs de sterren van winnaar Paris Saint-Germain erdoorheen zaten na een lang en slopend seizoen. Toch verwacht De Jong een WK waarin aanvallende ploegen domineren.

"Ik denk dat spelhervattingen vooral in de Premier League verschil maken", zegt De Jong. "Ik zie ze dan ook niet als trend. Vaak worden de teams die prijzen winnen gekopieerd, dus wat dat betreft is het mooi dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Dat is een elftal dat altijd de aanval kiest, dynamisch speelt. Bayern München is ook zo'n club en wij met Barcelona ook. Deze clubs hebben spelers die een tegenstander kunnen uitspelen, dus met dat soort jongens heb je sowieso een antwoord op iedere speelstijl."

"Ik speel ook liever in 20 graden dan in 35, maar voor mij is dat geen groot thema", vervolgt De Jong. "Als het echt zwaar wordt, kun je misschien wat compacter spelen, maar ik verwacht niet dat wij ons spel door het weer drastisch aanpassen. Iedereen heeft na het seizoen even gas teruggenomen en wil nu klaar voor het WK zijn. Hoe verder je in het toernooi komt, hoe meer aanvallend voetbal je ziet. "