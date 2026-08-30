Sven Kockelmann 'blaast minder hoog van de toren' in interviews

Sven Kockelmann vindt zichzelf door de jaren heen iets milder geworden als interviewer. "Ik blaas minder hoog van de toren", zei de presentator zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

"Ik vind de interviews die ik nu doe wel iets anders dan ik ze pakweg tien, vijftien jaar geleden deed. We worden allemaal ouder. En als je ouder wordt, heb je meer gezien", schetste de 56-jarige Kockelmann. "Je begrijpt ook meer waarom mensen soms bepaalde afwegingen maken."

Kockelmann vindt dat hij zeker in het begin van zijn carrière "best wel heel erg pedant geweest" is. "Nu ben ik dat denk ik minder. En als ik die indruk wek, doe ik dat niet om pedant te zijn."

Dat de interviewer in zijn lange carrière nog nooit de Sonja Barend Award voor beste tv-interview van het jaar heeft gewonnen, steekt hem niet. "Of het niet een keer tijd wordt? Nou, daar gaan anderen over."