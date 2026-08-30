Verdediger Read baalt van gebrek aan scherpte bij Feyenoord

ROTTERDAM (ANP) - Givairo Read was zondag kritisch op de manier waarop Feyenoord aan de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (2-2) begon. "We waren gewoon niet scherp. Ik kan niet precies zeggen waar dat aan lag", sprak de rechtervleugelverdediger in De Kuip.

ADO opende voor rust de score via Nigel Thomas en liep in de tweede helft uit via Sekou Sylla. "Na die 2-0 hebben we gestreden om er nog een puntje uit te halen. Soms waren we te ongeduldig en wilden we te snel vooruit", aldus Read, die aanvallers Ayase Ueda en Anis Hadj Moussa in het laatste halfuur zag scoren. "In de eerste helft verliep de samenwerking tussen Hadj Moussa en mij op rechts niet zo goed, dat ging in de tweede helft beter. Hadj Moussa weet wat hij kan. Ook al gaan zijn acties een paar keer op rij mis, hij blijft het proberen. En heeft dan wel succes."