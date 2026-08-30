Chelsea blijft zonder puntenverlies na zege op Brighton

LONDEN (ANP) - Chelsea heeft ook de tweede wedstrijd in de Premier League gewonnen. De ploeg versloeg voor eigen publiek Brighton & Hove Albion (4-3).

Chelsea leidde na 32 minuten met 3-0 door doelpunten van Roméo Lavia, Pedro Neto en João Pedro. Brighton knokte zich terug via een treffer van Malick Yalcouyé en een eigen doelpunt van Pedro. Vervolgens tekende Cole Palmer voor de vierde treffer van de thuisploeg. Pascal Gross bepaalde diep in blessuretijd de eindstand (4-3).

Jorrel Hato had een basisplaats bij Chelsea. Bart Verbruggen en Mats Wieffer verschenen aan de aftrap voor Brighton. Manchester City en Hull City zijn net als Chelsea na twee speelronden zonder puntenverlies.

Robin Roefs en Brian Brobbey wonnen met Sunderland van Fulham (1-0). Wilson Isidor maakte het beslissende doelpunt.